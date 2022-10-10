Вице-премьер Мантуров посетил предприятия Волгоградской области

Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров посетил в Волгоградской области предприятия «Титан-Баррикады» и «Красный Октябрь».

Отмечается, что Денис Мантуров и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров осмотрели производство на предприятии «Титан-Баррикады».

«Что касается судьбы «Красного Октября», то мы с Андреем Ивановичем приняли абсолютно своевременное решение, согласовали его с президентом и нашли якорного инвестора. И уже сейчас мы видим восстановление этого комплекса — это результат совместной работы коллектива, области, Минпромторга», — заявил вице-премьер России.

Ранее сообщалось, что Денис Мантуров и зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев посетили Московский машиностроительный завод «Авангард».

На предприятии они осмотрели производство ракет для систем ПВО.