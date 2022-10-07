Медведев и Мантуров посетили завод «Авангард», производящий ракеты

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев и вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров посетили Московский машиностроительный завод «Авангард». На предприятии они осмотрели производство ракет для систем ПВО.

На заводе, который входит в состав концерна «Алмаз-Антей», проводится полный цикл производства составных частей и сборки современных зенитных ракет.

Как отметил Медведев, мощности предприятия позволяют бесперебойно выполнять гособоронзаказ.

«Давайте поговорим о том, какие дополнительные задачи стоят сейчас перед предприятием. Мы делали это относительно недавно в рамках тех совещаний, которые я проводил, Денис Валентинович (Мантуров. — RT) регулярно проводит. Было большое совещание у президента страны. Все они касаются расширения производства и увеличения количества выпускаемых изделий», — сказал Медведев на совещании.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что ОПК должны в кратчайшие сроки обеспечить поставку требуемого вооружения в войска.