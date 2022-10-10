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Басманный суд Москвы продлил на два месяца арест Кара-Мурзе

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Басманный суд Москвы продлил на два месяца арест оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе*, которого обвиняют в госизмене и распространении фейков про российскую армию.
Басманный суд Москвы продлил на два месяца арест Кара-Мурзе
  • РИА Новости

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей», — приводит РИА Новости заявление суда.

Уточняется, что срок ареста установлен до 12 декабря.

Ранее адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров заявил, что следствие предъявило его подзащитному обвинение в государственной измене.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

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