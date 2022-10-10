Басманный суд Москвы продлил на два месяца арест Кара-Мурзе

Басманный суд Москвы продлил на два месяца арест оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе*, которого обвиняют в госизмене и распространении фейков про российскую армию.

РИА Новости

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей», — приводит РИА Новости заявление суда. Уточняется, что срок ареста установлен до 12 декабря. Ранее адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров заявил, что следствие предъявило его подзащитному обвинение в государственной измене. * Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.