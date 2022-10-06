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Адвокат Кара-Мурзы подтвердил, что в отношении его подзащитного возбудили дело о госизмене

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Следствие предъявило Владимиру Кара-Мурзе* обвинение в государственной измене, эту информацию подтвердил его адвокат Вадим Прохоров.
Адвокат Кара-Мурзы подтвердил, что в отношении его подзащитного возбудили дело о госизмене
  • РИА Новости

«Предъявили обвинение по трём эпизодам — всё это открытые выступления, запись которых можно найти в интернете», — рассказал он РИА Новости.

Источник RT ранее сообщил, что в отношении Кара-Мурзы возбудили дело о государственной измене.

По данным следствия, на протяжении многих лет он оказывал организациям из стран — членов НАТО помощь, направленную против безопасности России, за это получал около $30 тыс. ежемесячно. 

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

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