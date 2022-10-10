Форум «Сделано в России» пройдёт 20—22 октября в Москве

Форум «Сделано в России» состоится 20—22 октября в Москве. Он организован в рамках нацпрограммы «Международная кооперация и экспорт».

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Программа включает 40 мероприятий. На форуме расскажут о поддержке бизнеса, представят цифровые решения для поставщиков.

Также запланирована иммерсивная выставка передовых технологий и товаров компаний-экспортёров. В экспозицию войдут проекты из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новосибирской, Ростовской областей, а также из ряда других регионов.

Кроме того, состоится церемония награждения лауреатов всероссийского конкурса «Экспортёр года».

Ранее НСН сообщала, что Москва в 2021 году экспортировала продукцию ННЭ на $33,5 млрд.