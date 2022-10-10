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Губернатор Белгородской области заявил о решении перевести ряд школ и вузов на дистант

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о решении перевести ряд школ и вузов на дистанционное обучение на две недели.
Губернатор Белгородской области заявил о решении перевести ряд школ и вузов на дистант
  • РИА Новости

Об этом Гладков написал в своём Telegram-канале.

Он отметил, что им было принято решение о переводе на дистант на две недели всех школ, колледжей и вузов Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов.

Кроме того, речь идёт об учебных заведениях Белгорода, Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов.

Гладков уточнил, что детсады будут работать в режиме дежурных групп.

В конце августа сообщалось, что в 13 школах и трёх филиалах в приграничных районах Курской области введут дистанционное обучение.

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