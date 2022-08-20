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В 13 школах Курской области введут дистанционное обучение

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В 13 школах и в трёх филиалах в приграничных районах Курской области введут дистанционное обучение. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
В 13 школах Курской области введут дистанционное обучение
  • РИА Новости

Также сообщается, что ещё в нескольких школах занятия будут проходить в других зданиях, будет организован подвоз. Решение принималось с учётом мнения родителей. Кроме того, в Тёткинской школе-интернате вводится комбинированное обучение.

«Детские сады приграничных районов практически все будут работать в режиме свободного посещения. Из-за близости к границе вынуждены приостановить работу Троицкого детсада Кореневского района. В двух садах Глушковского района введём дежурные группы», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Такой режим работы образовательных организаций в приграничных районах планируется сохранить на время действия «жёлтого» уровня террористической опасности.

Старовойт подчеркнул, что введение дистанционного формата — вынужденная необходимость для безопасности детей.

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