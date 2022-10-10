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В OZON сообщили о временной приостановке приёма новых заказов на товары в Крым

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Приём новых заказов на товары маркетплейса OZON в Крым временно приостановлен из-за теракта на мосту, который связывает полуостров с материковой частью России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В OZON сообщили о временной приостановке приёма новых заказов на товары в Крым
  • Legion-Media

«Из-за происшествия на Крымском мосту доставка заказов с нашей платформы для покупателей в Крыму задерживается, сделать новые заказы также временно невозможно», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что ситуация с доставкой товаров в Крым решится с нормализацией грузового транспортного сообщения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что все службы, принимающие участие в ликвидации последствий теракта на Крымском мосту, оперативно выполнили свои задачи.

8 октября около 06:00 на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

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