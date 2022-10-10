Узнать больше

Песков: ликвидация последствий теракта на Крымском мосту проведена эффективно

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что все службы, принимающие участие в ликвидации последствий теракта на Крымском мосту, оперативно выполнили свои задачи.
Песков: ликвидация последствий теракта на Крымском мосту проведена эффективно
  • РИА Новости

«И МЧС, и все другие службы и ведомства... сработали оперативно, эффективно и как должно», — передаёт слова Пескова ТАСС.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о выявлении подозреваемых, готовивших подрыв Крымского моста.

Кроме того, Дмитрий Песков заявил, что рассуждения, подпадает ли теракт на Крымском мосту под возможности задействования ядерной доктрины, являются «неверной постановкой вопроса».

8 октября около 06:00 на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить