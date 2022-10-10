Песков: ликвидация последствий теракта на Крымском мосту проведена эффективно
- РИА Новости
«И МЧС, и все другие службы и ведомства... сработали оперативно, эффективно и как должно», — передаёт слова Пескова ТАСС.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о выявлении подозреваемых, готовивших подрыв Крымского моста.
Кроме того, Дмитрий Песков заявил, что рассуждения, подпадает ли теракт на Крымском мосту под возможности задействования ядерной доктрины, являются «неверной постановкой вопроса».
8 октября около 06:00 на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.