Песков: ликвидация последствий теракта на Крымском мосту проведена эффективно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что все службы, принимающие участие в ликвидации последствий теракта на Крымском мосту, оперативно выполнили свои задачи.

«И МЧС, и все другие службы и ведомства... сработали оперативно, эффективно и как должно», — передаёт слова Пескова ТАСС.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о выявлении подозреваемых, готовивших подрыв Крымского моста.

Кроме того, Дмитрий Песков заявил, что рассуждения, подпадает ли теракт на Крымском мосту под возможности задействования ядерной доктрины, являются «неверной постановкой вопроса».

8 октября около 06:00 на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.