Узнать больше

Песков ответил на вопрос о ядерной доктрине и теракте на Крымском мосту

Короткая ссылка
Рассуждения, подпадает ли теракт на Крымском мосту под возможности задействования ядерной доктрины, являются «неверной постановкой вопроса». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков ответил на вопрос о ядерной доктрине и теракте на Крымском мосту
  • РИА Новости

«Нет. Совсем неверная постановка вопроса», — приводит РИА Новости его слова в ответ на вопрос, подпадает ли теракт против критически важной гражданской инфраструктуры России под возможности задействования ядерной доктрины.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что заказчиками, авторами и исполнителями подрыва Крымского моста были спецслужбы Украины.

Глава СК России Александр Бастрыкин заявил, что дело о подрыве на Крымском мосту заведено по статье «Терроризм».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить