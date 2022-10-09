Песков ответил на вопрос о ядерной доктрине и теракте на Крымском мосту

Рассуждения, подпадает ли теракт на Крымском мосту под возможности задействования ядерной доктрины, являются «неверной постановкой вопроса». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет. Совсем неверная постановка вопроса», — приводит РИА Новости его слова в ответ на вопрос, подпадает ли теракт против критически важной гражданской инфраструктуры России под возможности задействования ядерной доктрины.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что заказчиками, авторами и исполнителями подрыва Крымского моста были спецслужбы Украины.

Глава СК России Александр Бастрыкин заявил, что дело о подрыве на Крымском мосту заведено по статье «Терроризм».