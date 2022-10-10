Психолог Мильто рассказала, как перестать откладывать жизнь на потом

Кандидат психологических наук, психолог Елена Мильто рассказала, как избавиться от синдрома отложенной на потом жизни.

В беседе с сайтом «Аргументы и факты» специалист посоветовала таким людям заключить договор сами с собой, с психологом или другом и получить разрешение избавиться от привычки откладывать жизнь на потом.

Она порекомендовала не избегать решения проблемы, а действовать прямо сейчас. Перестать хранить ценную посуду, вещи — они должны работать на вас сегодня, уверяет Мильто.

«Составьте список того, что «мешает» вам жить. Чего вы всё время ждёте: переезда, похода в спортзал, прибавку к зарплате. Это вехи, которые нужно принять как переход на новую ступень, а значит, жизнь на новой ступени отделить от жизни на ступени предыдущей. И начать видеть плюсы там, где вы находитесь сегодня», — советует психолог.

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