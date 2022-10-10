Путин: России нужна сплочённость общества и консолидация усилий в условиях санкций
«Наша страна сейчас сталкивается с известным давлением — внешним. Это накладывает и особую, ещё более высокую степень ответственности на глав регионов, как и в принципе на руководителей всех уровней власти, требует ещё большей концентрации, консолидации усилий ради достижения стоящих перед нами целей», — сказал президент.
Консолидация и сплочённость общества ярко проявляются и в готовности прийти на помощь новым субъектам Российской Федерации, отметил он. Слова Путина приводит РИА Новости.
Также на встрече с главами регионов Владимир Путин призвал губернаторов держать вопросы соблюдения законодательства при частичной мобилизации на контроле.