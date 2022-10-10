Спикер Госдумы Володин назвал предательством отъезд россиян из страны

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин назвал предательством отъезд некоторых россиян из страны.

«Их поступок — предательство по отношению к стране», — написал Володин в Telegram.

Он напомнил уехавшим, что «на Родине, которую бросили, у них остались родители, дедушки и бабушки, близкие», и добавил, что в будущем они поймут свою ошибку, «но будет поздно».

Володин также призвал помогать людям, которые прибыли в Россию и воссоединились с ней, — это жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал уезжающим из России мужчинам надеть юбки и сменить имена на женские.

Он добавил, что даже женщины в истории страны «имели мужество сражаться до конца наравне с мужчинами».