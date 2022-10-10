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Ростуризм предложит меры поддержки туристической отрасли в Крыму

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Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что ведомство в ближайшее время представит в правительство России предложения по поддержке субъектов туристической отрасли в Крыму.
Ростуризм предложит меры поддержки туристической отрасли в Крыму
  • РИА Новости

«Ростуризм, по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко... представит в правительство предложения по поддержке субъектов туристической отрасли на полуострове», — сказано в Telegram-канале главы ведомства.

Догузова добавила, что с 8 октября запущен федеральный колл-центр для туристов, которые отдыхают в Крыму или планируют туда поездку.

Проконсультироваться со специалистами можно круглосуточно по телефонам: +7 800 707 9741 и +7 800 511 8018.

Ранее глава Минтранса России Виталий Савельев сообщил, что по Крымскому мосту запущено движение пригородных поездов.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля. В результате частично обрушились два пролёта сооружения.

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