В Приморье оборудовали палаточный лагерь для призванных в рамках частичной мобилизации

В Приморье для граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, сотрудники подведомственных Минлесхозу региона организаций и участники рынка лесной отрасли оборудовали палаточный лагерь.

«Лесники обустроили несколько десятков жилых палаток, где постелили деревянные полы, установили мобильные печи, оборудовали места для сна, провели электричество и устроили освещение. Кроме того, оборудовали столовую, построили комплекс полевых туалетов», — приводит РИА Новости заявление правительства региона.

Глава Минлесхоза Приморского края Константин Степанов отметил, что это могли бы сделать и сами военнослужащие, но тогда им пришлось бы отвлекаться от боевой подготовки. В связи с этим губернатор поручил ведомству помочь армии.

5 октября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что посетил воинские части региона, где находятся мобилизованные граждане, и обнаружил такие проблемы, как нехватка обмундирования, отсутствие кроватей и «ржавые душевые».

Позже глава администрации губернатора Белгородской области Иван Будлов сообщил «Коммерсанту» о решении проблемы с военнослужащими, которые ранее пожаловались на условия содержания.