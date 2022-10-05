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Глава Курской области обнаружил плохие условия в воинских частях с мобилизованными

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что посетил воинские части региона, где находятся мобилизованные граждане, и обнаружил такие проблемы, как нехватка обмундирования, отсутствие кроватей и «ржавые душевые».
Глава Курской области обнаружил плохие условия в воинских частях с мобилизованными
  • РИА Новости

«Заканчиваем частичную мобилизацию и формирование частей территориальной обороны. Посетил все воинские части, где сейчас наши мобилизованные. Где-то нормально, а где-то просто ужас. Недоумеваю, как в таком состоянии может находиться действующая учебная часть Минобороны», — написал губернатор в Telegram.

Он привёл в пример такие случаи, как «руинированная столовая», разбитые и ржавые душевые, отсутствие кроватей, «а те, которые есть, убитые».

Также Старовойт отметил нехватку обмундирования.

«Хорошо, что хоть есть техника и оружие для того, чтобы вспомнить навыки и повысить профессионализм», — подчеркнул он.

Глава региона заявил, что у него есть вопросы по ряду проблем, но он не станет давать публичную оценку, подобно «диванным полководцам».

«Почему? Да потому что с этим мы разберёмся, разберёмся после победы. Разберутся специалисты. И мы спросим по полной», — сказал он. 

В конце сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что власти помогут воинской части, которой не хватает кроватей и постельного белья.

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