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Власти Белгородской области помогут воинской части, которой не хватает кроватей и белья

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Власти Белгородской области помогут воинской части, которой не хватает кроватей и постельного белья, заявил губернатор Вячеслав Гладков по итогам встречи с гражданами, призванными в рамках частичной мобилизации.
Власти Белгородской области помогут воинской части, которой не хватает кроватей и белья
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Были просьбы коллективные — кое-что нужно докупить. Всё, что сейчас нужно и необходимо, приобретём. Нужно оказать помощь и воинской части, потому что не хватает по понятным причинам кроватей, постельного белья. Всё, что у нас сейчас есть, в течение двух-трёх часов доставим», — сказал Гладков в Telegram.

24 сентября Вячеслав Гладков заявил, что получил жалобы от жителей региона по поводу частичной мобилизации, власти смогли помочь 75 жителям области «при полном понимании и содействии военкомата».

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