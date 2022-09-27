Власти Белгородской области помогут воинской части, которой не хватает кроватей и белья

Власти Белгородской области помогут воинской части, которой не хватает кроватей и постельного белья, заявил губернатор Вячеслав Гладков по итогам встречи с гражданами, призванными в рамках частичной мобилизации.

«Были просьбы коллективные — кое-что нужно докупить. Всё, что сейчас нужно и необходимо, приобретём. Нужно оказать помощь и воинской части, потому что не хватает по понятным причинам кроватей, постельного белья. Всё, что у нас сейчас есть, в течение двух-трёх часов доставим», — сказал Гладков в Telegram.

24 сентября Вячеслав Гладков заявил, что получил жалобы от жителей региона по поводу частичной мобилизации, власти смогли помочь 75 жителям области «при полном понимании и содействии военкомата».