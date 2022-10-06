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В Белгородской области решают проблему с военными, которые жаловались на условия

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Глава администрации губернатора Белгородской области Иван Будлов сообщил «Коммерсанту» о решении проблемы с военнослужащими, которые ранее пожаловались на условия содержания.
В Белгородской области решают проблему с военными, которые жаловались на условия
  • РИА Новости

Как уточняет издание, ранее в соцсетях появилось видео, на котором военные в Белгородской области жалуются на плохие условия, в которых им пришлось прожить неделю.

«Вчера вечером стало известно о данной ситуации. Ответственные лица оперативно включились и разобрались с проблемой. Спасибо вам за неравнодушие»,— сказал Будлов.

Вместе с этим источник РИА Новости в Западном военном округе рассказал, что военнослужащие не направлялись в район проведения специальной военной операции.

«Подразделение в количестве 299 человек следовало в учебный центр на полигоне Мулино», — сообщили агентству.

Собеседник отметил, что выданное стрелковое оружие закреплено за личным составом и учтено, а военнослужащие обеспечены индивидуальными рационами питания.

5 октября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что посетил воинские части региона, где находятся мобилизованные граждане, и обнаружил такие проблемы, как нехватка обмундирования, отсутствие кроватей и «ржавые душевые».

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