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На Камчатке пропала группа туристов

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Туристическая группа из трёх человек пропала в районе Больших Банных источников на Камчатке, сообщили в пресс-службе территориального управления МЧС.

«Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части на квадроциклах выдвинулись в район Больших Банных источников... с целью поиска и возможного оказания помощи трём гражданам», — приводит ТАСС заявление ведомства.

Заявление о поиске туристов подала родственница одного из них. По её словам, трое мужчин уехали на внедорожнике и не вернулись, связи с ними нет. 

Сотрудники МЧС при благоприятных погодных условиях дополнительно задействуют летательные аппараты для поисков пропавших.

27 сентября стало известно, что в Приморье три туристки пропали при восхождении на гору Фалазу. Позднее они вышли на связь с родственниками.

Женщины самостоятельно вышли к селу Васильевка Партизанского района.

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