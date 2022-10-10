На Камчатке пропала группа туристов
«Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части на квадроциклах выдвинулись в район Больших Банных источников... с целью поиска и возможного оказания помощи трём гражданам», — приводит ТАСС заявление ведомства.
Заявление о поиске туристов подала родственница одного из них. По её словам, трое мужчин уехали на внедорожнике и не вернулись, связи с ними нет.
Сотрудники МЧС при благоприятных погодных условиях дополнительно задействуют летательные аппараты для поисков пропавших.
27 сентября стало известно, что в Приморье три туристки пропали при восхождении на гору Фалазу. Позднее они вышли на связь с родственниками.
Женщины самостоятельно вышли к селу Васильевка Партизанского района.