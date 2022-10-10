На Камчатке пропала группа туристов

Туристическая группа из трёх человек пропала в районе Больших Банных источников на Камчатке, сообщили в пресс-службе территориального управления МЧС.

«Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части на квадроциклах выдвинулись в район Больших Банных источников... с целью поиска и возможного оказания помощи трём гражданам», — приводит ТАСС заявление ведомства.

Заявление о поиске туристов подала родственница одного из них. По её словам, трое мужчин уехали на внедорожнике и не вернулись, связи с ними нет.

Сотрудники МЧС при благоприятных погодных условиях дополнительно задействуют летательные аппараты для поисков пропавших.

27 сентября стало известно, что в Приморье три туристки пропали при восхождении на гору Фалазу. Позднее они вышли на связь с родственниками.

Женщины самостоятельно вышли к селу Васильевка Партизанского района.