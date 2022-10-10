Онищенко допустил появление более заразного штамма коронавируса

Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко допустил появление нового, более вирулентного штамма SARS-CoV-2 несмотря на благоприятные прогнозы относительно возможных мутаций.

«В принципе, с точки зрения возможностей, то не исключено, что может мутировать в какой-то новый штамм, который будет уже с измененными свойствами и, может быть, даже более вирулентным», — сказал он в комментарии ТАСС.

По словам собеседника агентства, пока что прогноз с точки зрения возможных мутаций или новых штаммов благоприятный.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что уровень заболеваемости COVID-19 в России вышел на верхнее плато, летальность невысокая.