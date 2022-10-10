Узнать больше

Онищенко допустил появление более заразного штамма коронавируса

Короткая ссылка
Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко допустил появление нового, более вирулентного штамма SARS-CoV-2 несмотря на благоприятные прогнозы относительно возможных мутаций.

«В принципе, с точки зрения возможностей, то не исключено, что может мутировать в какой-то новый штамм, который будет уже с измененными свойствами и, может быть, даже более вирулентным», — сказал он в комментарии ТАСС.

По словам собеседника агентства, пока что прогноз с точки зрения возможных мутаций или новых штаммов благоприятный.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что уровень заболеваемости COVID-19 в России вышел на верхнее плато, летальность невысокая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить