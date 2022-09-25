Вирусолог Альтштейн заявил, что уровень заболеваемости COVID-19 в России вышел на плато
«Сейчас находимся на верхнем плато. Примерно к началу сентября (заболеваемость. — RT) поднялась до верхних цифр... Примерно 50 тыс. человек заболевают у нас и примерно 100 человек умирают. Эта летальность очень невысокая», — сказал он в комментарии ТАСС.
Эксперт напомнил, что последняя волна заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса началась в России в конце июля.
«Это будет тянуться, и (уровень заболеваемости. — RT) постепенно начнёт спускаться. Я думаю, что спуск будет отчетливее где-нибудь в ноябре, наверное», — добавил Альтштейн.
По состоянию на 24 сентября, в России за сутки были госпитализированы 3528 человек с коронавирусом.
Врач-педиатр, инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ Пирогова Минздрава России, кандидат медицинских наук Алексей Ртищев ранее рассказал о группах риска по COVID-19.