Вирусолог Альтштейн заявил, что уровень заболеваемости COVID-19 в России вышел на плато

Уровень заболеваемости COVID-19 в России вышел на верхнее плато, летальность невысокая, заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Сейчас находимся на верхнем плато. Примерно к началу сентября (заболеваемость. — RT) поднялась до верхних цифр... Примерно 50 тыс. человек заболевают у нас и примерно 100 человек умирают. Эта летальность очень невысокая», — сказал он в комментарии ТАСС.

Эксперт напомнил, что последняя волна заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса началась в России в конце июля.

«Это будет тянуться, и (уровень заболеваемости. — RT) постепенно начнёт спускаться. Я думаю, что спуск будет отчетливее где-нибудь в ноябре, наверное», — добавил Альтштейн.

По состоянию на 24 сентября, в России за сутки были госпитализированы 3528 человек с коронавирусом.

Врач-педиатр, инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ Пирогова Минздрава России, кандидат медицинских наук Алексей Ртищев ранее рассказал о группах риска по COVID-19.