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Медведев: ответом на теракт на Крымском мосту может быть только уничтожение террористов

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Ответом Москвы на теракт на Крымском мосту может быть только прямое уничтожение террористов, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон.

Он напомнил, что заказчиком и исполнителем преступления является киевский режим.

«Сомнений нет, да и не было. Все доклады и выводы сделаны. Ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов. Так, как это и принято в мире. Именно этого ждут граждане России», — сказал Медведев.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что заказчиками, авторами и исполнителями подрыва Крымского моста были спецслужбы Украины.

Глава СК России Александр Бастрыкин сообщил, что дело о подрыве на Крымском мосту заведено по статье «Терроризм».

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