Путин договорился встретиться в Астане с президентом Киргизии Жапаровым

Российский лидер Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров договорились провести встречу в Астане.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«До начала саммита президент Путин переговорил с президентом Жапаровым по телефону, они продолжили обсуждение вопросов, связанных с двусторонними отношениями, условились дальше встретиться уже в Астане», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 октября в Астане примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.