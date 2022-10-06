Лавров примет участие во встрече глав МИД СНГ 12 октября в Астане
- РИА Новости
Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Главы внешнеполитических ведомств стран содружества обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам, перспективам развития сотрудничества в организации», — заявила Захарова в ходе брифинга.
Она отметила, что Лавров на СМИД СНГ проинформирует коллег о ходе СВО и результатах референдумов.
5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии четырёх новых регионов в состав России.
Перед этим документы были одобрены Советом Федерации и Госдумой.