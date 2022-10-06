Лавров примет участие во встрече глав МИД СНГ 12 октября в Астане

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 октября в Астане примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.

Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Главы внешнеполитических ведомств стран содружества обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам, перспективам развития сотрудничества в организации», — заявила Захарова в ходе брифинга.

Она отметила, что Лавров на СМИД СНГ проинформирует коллег о ходе СВО и результатах референдумов.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии четырёх новых регионов в состав России.

Перед этим документы были одобрены Советом Федерации и Госдумой.