GT: взрыв на Крымском мосту открывает «ящик Пандоры» и угрожает безопасности

Взрыв на Крымском мосту открывает «ящик Пандоры» в плане уничтожения гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает китайское издание Global Times.

«В краткосрочной перспективе конфликт будет обостряться, а враждебность между обеими странами достигнет предела», — заявил аналитик Цуй Хэн.

Отмечается, что взрыв на Крымском мосту «открывает ящик Пандоры по уничтожению гражданской и ключевой инфраструктуры».

По мнению экспертов, которых цитирует Global Times, мир будет вынужден столкнуться с растущими угрозами безопасности.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

Позднее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено. В Минтрансе сообщили, что пригородное железнодорожное движение через Крымский мост будет восстановлено к 19:00 9 октября.