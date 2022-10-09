NYT: взрыв на Крымском мосту организовали спецслужбы Украины

Взрыв на Крымском мосту организовали спецслужбы Украины.

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на киевского чиновника.

По его словам, спецслужбы Украины организовали взрыв, используя загруженную в грузовик бомбу.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

В результате взрыва на Крымском мосту, по предварительной информации, погибли три человека.

Позднее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено.

По его словам, работы по восстановлению Крымского моста будут вестись круглосуточно.

По сообщению Минтранса, паромная переправа между Крымом и Краснодарским краем стабильно работает.

Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста и магистрального газопровода.

Полномочия по организации мер защиты возложены на ФСБ.