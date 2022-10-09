Узнать больше

NYT: взрыв на Крымском мосту организовали спецслужбы Украины

Короткая ссылка
Взрыв на Крымском мосту организовали спецслужбы Украины.
NYT: взрыв на Крымском мосту организовали спецслужбы Украины
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на киевского чиновника.

По его словам, спецслужбы Украины организовали взрыв, используя загруженную в грузовик бомбу.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

В результате взрыва на Крымском мосту, по предварительной информации, погибли три человека

Позднее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено. 

По его словам, работы по восстановлению Крымского моста будут вестись круглосуточно.

По сообщению Минтранса, паромная переправа между Крымом и Краснодарским краем стабильно работает.

Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста и магистрального газопровода.

Полномочия по организации мер защиты возложены на ФСБ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить