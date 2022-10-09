РИА Новости: в Якутии мобилизованный погиб в результате падения из окна в пункте сбора

В Якутии призванный в рамках частичной мобилизации мужчина погиб, выпав из окна в сборном пункте.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Ночью произошёл несчастный случай — мужчина в сборном пункте разбился насмерть, выпав из окна», — рассказал собеседник агентства.

По факту инцидента начали процессуальную проверку.

Российский президент Владимир Путин ранее потребовал исправить все допущенные в ходе частичной мобилизации ошибки.

Он напомнил, что частичная мобилизация должна касаться прежде всего тех граждан, которые проходили службу в вооружённых силах, имеют востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт.