РИА Новости: в Якутии мобилизованный погиб в результате падения из окна в пункте сбора
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Ночью произошёл несчастный случай — мужчина в сборном пункте разбился насмерть, выпав из окна», — рассказал собеседник агентства.
По факту инцидента начали процессуальную проверку.
Российский президент Владимир Путин ранее потребовал исправить все допущенные в ходе частичной мобилизации ошибки.
Он напомнил, что частичная мобилизация должна касаться прежде всего тех граждан, которые проходили службу в вооружённых силах, имеют востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт.