Узнать больше

Первый пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту после ЧП

Короткая ссылка
Пассажирский поезд №28 сообщением Симферополь — Москва проехал по Крымскому мосту в сторону Краснодарского края, сообщили в компании-перевозчике «Гранд Сервис Экспресс».

«Это был непростой день. И вот двухэтажный поезд №28 Симферополь — Москва проехал по Крымскому мосту. Он стал первым поездом, прошедшим через переправу после ЧП», — сообщила компания.

Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее поручил безотлагательно начать демонтаж обрушившегося участка моста.

Работы по восстановлению будут вестись круглосуточно.

Утром 8 октября на автомобильной части моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить