Первый пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту после ЧП

Пассажирский поезд №28 сообщением Симферополь — Москва проехал по Крымскому мосту в сторону Краснодарского края, сообщили в компании-перевозчике «Гранд Сервис Экспресс».

«Это был непростой день. И вот двухэтажный поезд №28 Симферополь — Москва проехал по Крымскому мосту. Он стал первым поездом, прошедшим через переправу после ЧП», — сообщила компания.

Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее поручил безотлагательно начать демонтаж обрушившегося участка моста.

Работы по восстановлению будут вестись круглосуточно.

Утром 8 октября на автомобильной части моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.