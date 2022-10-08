Первый пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту после ЧП
«Это был непростой день. И вот двухэтажный поезд №28 Симферополь — Москва проехал по Крымскому мосту. Он стал первым поездом, прошедшим через переправу после ЧП», — сообщила компания.
Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее поручил безотлагательно начать демонтаж обрушившегося участка моста.
Работы по восстановлению будут вестись круглосуточно.
Утром 8 октября на автомобильной части моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.