Водолазы начнут работать под местом повреждения Крымского моста утром
- РИА Новости
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«Мы сделаем обследование водолазами — с 06:00 начинают работать водолазы», — цитирует РИА Новости Хуснуллина.
Он уточнил, что на данный момент мост обследован визуально.
К вечеру воскресенья планируется инструментальное обследование.
Марат Хуснуллин возглавил правительственную комиссию по расследованию ЧП на Крымском мосту.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в северных районах региона и на объектах инфраструктуры до 23 октября продлён «жёлтый» уровень террористической опасности.