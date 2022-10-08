Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что водолазы начнут работать под местом повреждения Крымского моста утром 9 октября.

«Мы сделаем обследование водолазами — с 06:00 начинают работать водолазы», — цитирует РИА Новости Хуснуллина.

Он уточнил, что на данный момент мост обследован визуально.

К вечеру воскресенья планируется инструментальное обследование.

Марат Хуснуллин возглавил правительственную комиссию по расследованию ЧП на Крымском мосту.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в северных районах региона и на объектах инфраструктуры до 23 октября продлён «жёлтый» уровень террористической опасности.