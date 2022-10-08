Узнать больше

В мэрии Москвы рассказали о ходе реализации программы реновации

Короткая ссылка
В рамках реализации программы реновации в Москве построено 210 домов, из них более чем в 40% имеются специально обустроенные квартиры для маломобильных граждан. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
В мэрии Москвы рассказали о ходе реализации программы реновации

«К настоящему времени в рамках программы реновации в столице возведено 210 домов, в том числе 92 новостройки, в которых предусмотрено более 380 квартир для маломобильных групп населения», — заявил он.

Бочкарёв добавил, что квартиры для инвалидов-колясочников в основном находятся на первых этажах новостроек.

«Дома со специальными квартирами возводятся в тех районах, где в них есть реальная потребность. Всего в рамках программы реновации в новые дома будут переселены более 4 тыс. маломобильных граждан», — подчеркнул заместитель столичного мэра

Он также сообщил, что для комфортного проживания в вестибюле и квартире устанавливаются наклонный подъёмник и пандус, а дверные проёмы делаются шире обычных.

Ранее стало известно, что в Москве построили и ввели в эксплуатацию около 400 тыс. кв. м жилья с начала 2022 года. Это 34 новостройки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить