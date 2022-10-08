В мэрии Москвы рассказали о ходе реализации программы реновации
«К настоящему времени в рамках программы реновации в столице возведено 210 домов, в том числе 92 новостройки, в которых предусмотрено более 380 квартир для маломобильных групп населения», — заявил он.
Бочкарёв добавил, что квартиры для инвалидов-колясочников в основном находятся на первых этажах новостроек.
«Дома со специальными квартирами возводятся в тех районах, где в них есть реальная потребность. Всего в рамках программы реновации в новые дома будут переселены более 4 тыс. маломобильных граждан», — подчеркнул заместитель столичного мэра
Он также сообщил, что для комфортного проживания в вестибюле и квартире устанавливаются наклонный подъёмник и пандус, а дверные проёмы делаются шире обычных.
Ранее стало известно, что в Москве построили и ввели в эксплуатацию около 400 тыс. кв. м жилья с начала 2022 года. Это 34 новостройки.