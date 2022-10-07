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В Москве построили 400 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации с начала года

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В Москве построили и ввели в эксплуатацию около 400 тыс. кв. м жилья с начала 2022 года. Это 34 новостройки.

Больше всего домов возведено в Юго-Западном административном округе, передают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства. В ЮЗАО построили шесть новостроек.

Как отметил глава Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин, на севере и юге города появилось по пять новых жилых зданий.

Также стало известно, что за 2022 год Москва продала более 800 объектов недвижимости, передаёт «Утро.ру».

«В торгах участвовали юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также обычные граждане. В среднем на аукционах на один лот было шесть претендентов», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее сообщалось, что после реорганизации участка бывшей промзоны Котляково в Царицыне появится более 1,6 тыс. новых рабочих мест.

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