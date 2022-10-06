Более 1,6 тысячи рабочих мест появится в Москве после реорганизации бывшей промзоны Котляково

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что после реорганизации участка бывшей промзоны Котляково в Царицыне появится более 1,6 тыс. новых рабочих мест.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

Участок площадью более 6,6 га находится между Промышленной улицей и Каширским проездом.

Инвестиции в проект оценивают в 14,3 млрд рублей, отметил вице-мэр. При этом бюджет города ежегодно будет получать более 693 млн рублей.

Ранее НСН сообщала, что Дворец спорта «Некрасовка», входящий в состав одноимённого транспортно-пересадочного узла, планируют открыть в 2023 году, об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.