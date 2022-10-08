Сотрудница отеля заявила, что взрыв на Крымском мосту был слышен в Керчи

Сотрудница отеля рассказала в беседе с RT, что в Керчи слышали взрыв на Крымском мосту, обстановка в городе после ЧП спокойная.

«Мы в Керчи слышали этот взрыв, и прилегающие все посёлки тряхануло. Пробок в городе нет. Убежать или улететь мыслей нет», — заявила она.

По её словам, планировавшие приехать на отдых туристы отменяют бронирования в отеле.

«На сегодняшний день постояльцев не было. Были бронирования — они отменились. Люди не могут приехать с той стороны, чтобы заселиться», — подчеркнула сотрудница гостиницы.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошёл подрыв грузового автомобиля.

Как отметили в ведомстве, после этого загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

RT ведёт прямую трансляцию.