Узнать больше

Сотрудница отеля заявила, что взрыв на Крымском мосту был слышен в Керчи

Короткая ссылка
Сотрудница отеля рассказала в беседе с RT, что в Керчи слышали взрыв на Крымском мосту, обстановка в городе после ЧП спокойная.
Сотрудница отеля заявила, что взрыв на Крымском мосту был слышен в Керчи
  • AFP

«Мы в Керчи слышали этот взрыв, и прилегающие все посёлки тряхануло. Пробок в городе нет. Убежать или улететь мыслей нет», — заявила она.

По её словам, планировавшие приехать на отдых туристы отменяют бронирования в отеле.

«На сегодняшний день постояльцев не было. Были бронирования — они отменились. Люди не могут приехать с той стороны, чтобы заселиться», — подчеркнула сотрудница гостиницы.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошёл подрыв грузового автомобиля.

Как отметили в ведомстве, после этого загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить