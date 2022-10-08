Источник: спецслужбы выясняют, как взорвавшийся грузовик въехал на Крымский мост
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«Дело в том, что на въезде на Крымский мост расположены стационарные инспекционно-досмотровые радиотехнические комплексы СТ-6035 Управления ведомственной охраны Минтранса России, которые просвечивает все транспортные средства», — заявил источник.
По словам источников, комплекс оснащён приборами, определяющими наркотики, взрывчатку и химические вещества даже через 60 суток после последнего контакта с ними.
«Возможности комплекса позволяют посмотреть плотность металла, его инфракрасный спектр и ещё множество других параметров», — сказал источник.
Он добавил, что в связи с этим возникают вопросы к дежурной смене, пропустившей грузовик, и к работе оборудования.
Ранее в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошёл подрыв грузового автомобиля.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту.