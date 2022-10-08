Аксёнов: одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань визуально цела
- РИА Новости
«По визуальной оценке, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела», — написал Аксёнов в своём Telegram-канале.
Он добавил, что в результате происшествия обрушилось два пролёта автомобильного полотна ветки из Краснодара на Керчь.
Ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля.
Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.