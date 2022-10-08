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Аксёнов: одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань визуально цела

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Одна из автомобильных ниток Крымского моста из Керчи на Тамань является целой согласно визуальной оценке, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Аксёнов: одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань визуально цела
  • РИА Новости

«По визуальной оценке, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела», — написал Аксёнов в своём Telegram-канале.

Он добавил, что в результате происшествия обрушилось два пролёта автомобильного полотна ветки из Краснодара на Керчь.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля.

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.

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