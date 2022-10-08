Аксёнов: одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань визуально цела

Одна из автомобильных ниток Крымского моста из Керчи на Тамань является целой согласно визуальной оценке, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«По визуальной оценке, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела», — написал Аксёнов в своём Telegram-канале.

Он добавил, что в результате происшествия обрушилось два пролёта автомобильного полотна ветки из Краснодара на Керчь.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля.

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.