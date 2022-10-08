Узнать больше

Главы МЧС и Минтранса России выехали на место ЧП на Крымском мосту

Короткая ссылка
Главы МЧС и Минтранса России Александр Куренков и Виталий Савельев выехали на место ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Главы МЧС и Минтранса России выехали на место ЧП на Крымском мосту
  • RT
  • © Скриншот видео Ruptly

«Владимир Путин в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту получил доклады... глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева», — приводит РИА Новости его слова.

Песков добавил, что по поручению российского лидера Савельев и Куренков выехали на место происшествия.

Ранее в НАК сообщили, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля, после взрыва загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить