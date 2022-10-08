Главы МЧС и Минтранса России выехали на место ЧП на Крымском мосту
- RT
- © Скриншот видео Ruptly
«Владимир Путин в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту получил доклады... глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева», — приводит РИА Новости его слова.
Песков добавил, что по поручению российского лидера Савельев и Куренков выехали на место происшествия.
Ранее в НАК сообщили, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля, после взрыва загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.