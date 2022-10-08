Главы МЧС и Минтранса России выехали на место ЧП на Крымском мосту

Главы МЧС и Минтранса России Александр Куренков и Виталий Савельев выехали на место ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Владимир Путин в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту получил доклады... глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева», — приводит РИА Новости его слова.

Песков добавил, что по поручению российского лидера Савельев и Куренков выехали на место происшествия.

Ранее в НАК сообщили, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля, после взрыва загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.