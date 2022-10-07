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В Казани на продолжение строительства метро выделили 10,5 млрд рублей

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В Казани на продолжение строительства метро выделили около 10,5 млрд рублей, заявил в ходе форума «100% Татарстан» генеральный директор «Казметростроя» Марат Рахимов.
В Казани на продолжение строительства метро выделили 10,5 млрд рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает inkazan.ru.

В столице Татарстана идёт строительство новой ветки метрополитена. Запланированы четыре станции. Общая протяжённость составит 5,7 км.

Как отметил Рахимов, первый участок новой ветки должен быть открыт в августе 2027 года.

Также стало известно, что Санкт-Петербург получит кредит в размере 8 млрд рублей на строительство Красносельско-Калининской и Лахтинско-Правобережной линий метро, передаёт neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Инфраструктурный кредит предоставят из средств федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что в Москве утвердили проект станции метро «Суворовская».

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