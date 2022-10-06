В Москве утвердили проект станции метро «Суворовская»

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект станции метро «Суворовская».

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«С «Суворовской» можно будет перейти на станцию «Достоевская» Люблинско-Дмитровской линии. У пассажиров салатовой ветки появятся дополнительные варианты поездок по городу», — заявил Собянин.

По его словам, частично разгрузятся перегоны и пересадочные станции внутри Кольцевой линии.

Как уточнил мэр, станцию построят между «Новослободской» и «Проспектом Мира».

У «Суворовской» запланировано строительство жилого дома в рамках программы реновации, а также общественно-делового центра и ТРЦ. Кроме того, предусмотрены работы по благоустройству, передаёт сайт «Аргументы и Факты».

Ранее сообщалось, что при благоустройстве территорий вокруг станций Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена используются материалы отечественного производства.