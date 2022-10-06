Узнать больше

В Москве утвердили проект станции метро «Суворовская»

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект станции метро «Суворовская».
В Москве утвердили проект станции метро «Суворовская»
  • © Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«С «Суворовской» можно будет перейти на станцию «Достоевская» Люблинско-Дмитровской линии. У пассажиров салатовой ветки появятся дополнительные варианты поездок по городу», — заявил Собянин.

По его словам, частично разгрузятся перегоны и пересадочные станции внутри Кольцевой линии.

Как уточнил мэр, станцию построят между «Новослободской» и «Проспектом Мира».

У «Суворовской» запланировано строительство жилого дома в рамках программы реновации, а также общественно-делового центра и ТРЦ. Кроме того, предусмотрены работы по благоустройству, передаёт сайт «Аргументы и Факты».

Ранее сообщалось, что при благоустройстве территорий вокруг станций Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена используются материалы отечественного производства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить