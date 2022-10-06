Бочкарёв рассказал об использовании отечественных материалов при благоустройстве БКЛ

При благоустройстве территорий вокруг станций Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена используются материалы отечественного производства, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«На территории вокруг каждой станции БКЛ проходит комплексное благоустройство, включающее высадку деревьев, газонов, установку лавок и других малых архитектурных форм, а также мощение дорожек. Создаются удобные маршруты от метро к близлежащим жилым домам, офисам, объектам социальной инфраструктуры, а также к остановкам наземного общественного транспорта», — сказал Бочкарёв.

По его словам, в основном используются материалы, произведённые на отечественных предприятиях, а также натуральный камень, добытый на российских месторождениях.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов подчеркнул, что выбор материала при благоустройстве станций может быть обусловлен и художественной концепцией.

«Так, 15 тыс. кв. м центральной аллеи, ведущей от строящейся станции БКЛ метро «Сокольники» к одноимённому парку, будет вымощено красным клинкерным кирпичом российского производства. Такой цвет символизирует принадлежность к Сокольнической линии — первой линии столичного метрополитена, пуск которой состоялся в 1935 году», — пояснил он.

По его словам, клинкерный кирпич производят из специального вида глины.