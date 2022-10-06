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Бочкарёв рассказал об использовании отечественных материалов при благоустройстве БКЛ

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При благоустройстве территорий вокруг станций Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена используются материалы отечественного производства, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв рассказал об использовании отечественных материалов при благоустройстве БКЛ
  • АГН «Москва»

«На территории вокруг каждой станции БКЛ проходит комплексное благоустройство, включающее высадку деревьев, газонов, установку лавок и других малых архитектурных форм, а также мощение дорожек. Создаются удобные маршруты от метро к близлежащим жилым домам, офисам, объектам социальной инфраструктуры, а также к остановкам наземного общественного транспорта», — сказал Бочкарёв.

По его словам, в основном используются материалы, произведённые на отечественных предприятиях, а также натуральный камень, добытый на российских месторождениях.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов подчеркнул, что выбор материала при благоустройстве станций может быть обусловлен и художественной концепцией.

«Так, 15 тыс. кв. м центральной аллеи, ведущей от строящейся станции БКЛ метро «Сокольники» к одноимённому парку, будет вымощено красным клинкерным кирпичом российского производства. Такой цвет символизирует принадлежность к Сокольнической линии — первой линии столичного метрополитена, пуск которой состоялся в 1935 году», — пояснил он.

По его словам, клинкерный кирпич производят из специального вида глины.

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