В Татарстане зарегистрировали 342 случая COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 342 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время».

С начала пандемии в регионе заболели 182 483 жителя. Выздоровели 176 147 человек, в том числе 504 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Самарской области в августе 2022 года число переболевших ОРВИ снизилось на 12% по сравнению с августом 2021-го и составило 42 688, передаёт volga.news со ссылкой на Роспотребнадзор.

Как и год назад, в регионе не зафиксировали ни одного случая краснухи, коклюша и эпидемического паротита.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков высказался о последствиях постковидного синдрома.