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В ЛНР заявили, что МККК согласился аккредитоваться в России для работы в республике

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Международный комитет Красного Креста согласился аккредитоваться в России для работы в Луганской Народной Республике, заявила советник главы ЛНР Анна Сорока.
В ЛНР заявили, что МККК согласился аккредитоваться в России для работы в республике
  • РИА Новости

«Международный комитет Красного Креста выразил готовность дальнейшей работы субделегации в городе Луганске Луганской Народной Республики Российской Федерации», — сказала она РИА Новости.

В сентябре глава МИД России Сергей Лавров на встрече с главой Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером заявил о необходимости гуманитарного обеспечения республик Донбасса.

В июле Министерство обороны России обратилось к ООН, Всемирной организации здравоохранения и МККК с просьбой оказать влияние на украинских военных, которые размещают огневые позиции в медицинских учреждениях.

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