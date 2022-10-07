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В Подмосковье колледжи и предприятия заключат 70 соглашений о сотрудничестве до конца года

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До конца 2022 года планируется заключить около 70 соглашений между образовательными учреждениями и организациями Московской области.
В Подмосковье колледжи и предприятия заключат 70 соглашений о сотрудничестве до конца года
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки.

«Подмосковный Мининвест оказал содействие в заключении 48 соглашений между региональными колледжами и инвесторами, которые в данный момент реализуют импортозамещающие проекты в Подмосковье. Колледжи подготовят необходимое количество специалистов для новых предприятий», — заявила зампред правительства региона, руководитель ведомства Екатерина Зиновьева.

По её словам, до конца года должно быть подписано ещё около 70 таких соглашений.

Также стало известно, что Российский экологический оператор (РЭО) и Российский экономический университет имени Плеханова приглашают специалистов и госслужащих в сфере обращения с ТКО и в области экономики замкнутого цикла пройти программы повышения квалификации, передаёт телеканал «360».

«Повышение квалификации позволит бизнесу решать актуальные задачи экологической повестки, оперативно реагировать на новые вызовы», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Ранее сообщалось, что в вузы и ссузы Ульяновской области зачислены 9000 абитуриентов в 2022 году.

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