В вузы и ссузы Ульяновской области зачислены 9000 абитуриентов в 2022 году
- РИА Новости
Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональное правительство.
Как отметили в областном Минпросвещения, в ссузах бюджетных мест было 4590, из них 1200 — по рабочим профессиям.
В вузах насчитывалось 5259 бюджетных мест, из них 3314 — по программам бакалавриата и специалитета.
Также стало известно, что в тюменском микрорайоне Плеханово продолжается строительство одной из самых крупных школ в городе. Она сможет принять 1500 детей, передаёт «Тюменская область сегодня» со ссылкой на главное управление строительства региона. Каркас здания готов на 85%.
Работы ведутся в рамках реализации нацпроекта «Образование».
Ранее сообщалось, что в школах Приморья начались занятия «Искусственный интеллект в стартапах».