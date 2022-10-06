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В вузы и ссузы Ульяновской области зачислены 9000 абитуриентов в 2022 году

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В высшие и средние специальные учебные заведения Ульяновской области зачислены более 9000 абитуриентов в 2022 году.
В вузы и ссузы Ульяновской области зачислены 9000 абитуриентов в 2022 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональное правительство.

Как отметили в областном Минпросвещения, в ссузах бюджетных мест было 4590, из них 1200 — по рабочим профессиям.

В вузах насчитывалось 5259 бюджетных мест, из них 3314 — по программам бакалавриата и специалитета.

Также стало известно, что в тюменском микрорайоне Плеханово продолжается строительство одной из самых крупных школ в городе. Она сможет принять 1500 детей, передаёт «Тюменская область сегодня» со ссылкой на главное управление строительства региона. Каркас здания готов на 85%.

Работы ведутся в рамках реализации нацпроекта «Образование».

Ранее сообщалось, что в школах Приморья начались занятия «Искусственный интеллект в стартапах».

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