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В школах Приморья начались занятия «Искусственный интеллект в стартапах»

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В школах Приморского края начались занятия «Искусственный интеллект в стартапах», призванные помочь детям определиться с будущей профессией и разобраться в основах работы с ИИ.
В школах Приморья начались занятия «Искусственный интеллект в стартапах»
  • РИА Новости

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на региональное Министерство цифрового развития и связи.

Как заявил замглавы ведомства Игорь Виткалов, в настоящее время искусственный интеллект — это технологический прорыв, создающий музыку, 3D-модели, картины и прочее.

Лекции проходят в рамках «Урока цифры».

Тем временем в Севастополе более 3,2 тыс. школьников прошли регистрацию для участия в проекте «Билет в будущее», передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу инициативы.

В 2022 году в городе существенно расширили список профессий, в которых дети могут попробовать свои силы. Среди партнёров проекта — IT-компании, представители туристического бизнеса, академия искусств.

Ранее сообщалось, что в Чите вручили награды лучшим учителям Забайкальского края.

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