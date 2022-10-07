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Премьер Бельгии: Брюссель воздержался при голосовании по санкциям против России

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Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро сообщил, что страна воздержалась при голосовании по восьмому пакету санкций ЕС против России из-за несогласия с ограничениями по импорту стали.
Премьер Бельгии: Брюссель воздержался при голосовании по санкциям против России
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Echo, Бельгия опасается, что принятие восьмого пакета санкций пагубно скажется на двух заводах НЛМК в Клабеке и Ла Лувьере в Валлонском регионе.

При этом Бельгия воздержалась от блокирования новых санкций против России, чтобы не ломать «европейскую солидарность», отметил бельгийский премьер.

Ранее Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть.

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