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Число вакансий в сфере телекоммуникаций в России выросло на 52% за год

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Количество вакансий в сфере телекоммуникаций в России выросло на 52% за год.
Число вакансий в сфере телекоммуникаций в России выросло на 52% за год
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на аналитиков сервиса SuperJob.

По данным экспертов, больше всего в Москве и Санкт-Петербурге готовы платить главному конструктору. Максимальная зарплата такого специалиста составляет 550 тыс. и 480 тыс. рублей соответственно.

Руководителю отдела техподдержки в Москве предлагают максимальную зарплату в размере 270 тыс. рублей, в Петербурге — 240 тыс. рублей.

В список также попал инженер-проектировщик, который может получать до 240 тыс. и 200 тыс. рублей соответственно.

Среди других зарплатных предложений — инженер техподдержки, электромонтажник, оператор техподдержки.

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