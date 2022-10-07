Российский президент Владимир Путин подписал закон о сроках пересмотра постановления о возмещении вреда реабилитированному.

Как говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, закон предусматривает, что срок пересмотра постановления суда о возмещении реабилитированному вреда, повлёкшего ухудшение его положения, не должен быть более одного года.

Ранее Путин подписал закон, согласно которому мобилизованным гражданам, а также участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей предоставляется право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам.