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Путин подписал закон о сроках пересмотра постановления о возмещении вреда реабилитированному

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Российский президент Владимир Путин подписал закон о сроках пересмотра постановления о возмещении вреда реабилитированному.
Путин подписал закон о сроках пересмотра постановления о возмещении вреда реабилитированному
  • РИА Новости

Как говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, закон предусматривает, что срок пересмотра постановления суда о возмещении реабилитированному вреда, повлёкшего ухудшение его положения, не должен быть более одного года.

Ранее Путин подписал закон, согласно которому мобилизованным гражданам, а также участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей предоставляется право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам.

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