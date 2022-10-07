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В Красноярском крае заявили о выполнении плана в рамках частичной мобилизации

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Пресс-служба губернатора Красноярского края сообщила, что регион выполнил план в рамках объявленной президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации.
В Красноярском крае заявили о выполнении плана в рамках частичной мобилизации
  • РИА Новости

«Красноярский край одним из первых в стране выполнил план по частичной мобилизации», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что 4 октября к местам дислокации отправили последние группы мобилизованных.

Представитель пресс-службы добавил, что в военкоматах Красноярского края есть данные о тех, кто готов отбыть в войска в случае продолжения мобилизации.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что мобилизация в регионе приостановлена, задания от Минобороны выполнены.

Третьего октября губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что регион выполнил план по набору призывников в рамках частичной мобилизации.

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