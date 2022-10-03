Ставропольский край выполнил план по призыву в рамках частичной мобилизации
- РИА Новости
«На текущем этапе поставленная перед регионом задача по мобилизации выполнена», — написал Владимиров в Telegram.
Губернатор также поблагодарил всех, кто пришёл на призывные пункты в рамках частичной мобилизации.
Кроме того, он заявил о готовности оказывать всю необходимую помощь мобилизованным.
Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников отчитался о завершении первого этапа частичной мобилизации в регионе.
Глава Хакасии Валентин Коновалов также сообщил, что республика выполнила план по набору призывников в рамках частичной мобилизации.