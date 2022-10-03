военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Ставропольский край выполнил план по призыву в рамках частичной мобилизации

Короткая ссылка
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что регион выполнил план по набору призывников в рамках частичной мобилизации.
Ставропольский край выполнил план по призыву в рамках частичной мобилизации
  • РИА Новости

«На текущем этапе поставленная перед регионом задача по мобилизации выполнена», — написал Владимиров в Telegram.

Губернатор также поблагодарил всех, кто пришёл на призывные пункты в рамках частичной мобилизации.

Кроме того, он заявил о готовности оказывать всю необходимую помощь мобилизованным.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников отчитался о завершении первого этапа частичной мобилизации в регионе.

Глава Хакасии Валентин Коновалов также сообщил, что республика выполнила план по набору призывников в рамках частичной мобилизации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить