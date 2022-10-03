Новосибирская область выполнила первый этап частичной мобилизации

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отчитался о завершении первого этапа частичной мобилизации в регионе.

«Задание первого этапа частичной мобилизации мы выполнили. Сегодня продолжается доукомплектование отдельных подразделений, ведётся подбор отдельных дефицитных военных специальностей», — цитирует его РИА Новости.

По словам Травникова, это уже будут единичные случаи для муниципалитетов. Он призвал представителей власти в городах и районах оказывать содействие военным комиссариатам.

Глава Хакасии Валентин Коновалов ранее заявил, что республика выполнила план по набору призывников в рамках частичной мобилизации.

27 сентября глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что регион выполнил план мобилизационных мероприятий на 100%.